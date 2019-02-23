Манчестер Сити может получить трансферный бан вслед за Челси

Трансферные планы Манчестер Сити оказались под серьезной угрозой.

ФИФА может запретить "горожанам" регистрировать новых игроков в течение двух трансферных окон, сообщает Daily Mail.

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Причиной этому может стать подозрение Манчестер Сити в нарушении правил, связанных с подписанием иностранных игроков в возрасте до 18 лет. По этому делу ведется расследование.

Напомним, ранее Челси получил трансферный бан на 2 окна из-за нарушения правил переходов сразу 29-ти несовершеннолетних игроков.

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