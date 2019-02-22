Гвардиола заявил, что Челси не нужно увольнять Сарри

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола считает, что его успех является примером, почему Челси не нужно увольнять Маурицио Сарри.

"В мой первый год здесь клуб никогда не сомневался во мне. В прессе никогда не появлялось историй, что меня могут уволить, если я проиграю какой-нибудь матч.

Челси запрещено регистрировать новых футболистов в ближайшие 2 трансферных окна – официальное решение ФИФА

Я был удивлен, когда люди начали сплетничать об увольнении Конте уже после того, как он проиграл один-два матча в начале сезона, хотя в предыдущем завоевал титул. Я сказал: "Вау, но два-три месяца назад он выиграл титул". У нас в клубе совсем другая ситуация.

В тот момент, после 6:0, я был так рад, что победил их. Но теперь я бы предпочел победить их не со счетом 6:0. Мне вообще не нравится так быстро повторно встречаться с командой, которую ты обыграл так крупно. Они невероятные профессионалы, и гордость – не пустой звук для них. Они будут стараться сильнее, чем раньше", – цитирует Гвардиолу The Independent.

Класика Манчестер Юнайтед і Ліверпуля, Зінченко може знову покарати Саррі, Севільська вендета: топ-5 матчів євровікенду

По слухам, команда Гвардиолы может лишить Сарри работы, если обыграет его Челси в воскресном финале Кубка Лиги.