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Гвардиола заявил, что Челси не нужно увольнять Сарри

18:06 55 Читати українською
Гвардиола заявил, что Челси не нужно увольнять Сарри
Хосеп Гвардиола / фото из соцсетей

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола считает, что его успех является примером, почему Челси не нужно увольнять Маурицио Сарри.

"В мой первый год здесь клуб никогда не сомневался во мне. В прессе никогда не появлялось историй, что меня могут уволить, если я проиграю какой-нибудь матч.

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Я был удивлен, когда люди начали сплетничать об увольнении Конте уже после того, как он проиграл один-два матча в начале сезона, хотя в предыдущем завоевал титул. Я сказал: "Вау, но два-три месяца назад он выиграл титул". У нас в клубе совсем другая ситуация.

В тот момент, после 6:0, я был так рад, что победил их. Но теперь я бы предпочел победить их не со счетом 6:0. Мне вообще не нравится так быстро повторно встречаться с командой, которую ты обыграл так крупно. Они невероятные профессионалы, и гордость – не пустой звук для них. Они будут стараться сильнее, чем раньше", – цитирует Гвардиолу The Independent.

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По слухам, команда Гвардиолы может лишить Сарри работы, если обыграет его Челси в воскресном финале Кубка Лиги.

Кубок английской лигиФинал

Манчестер Сити - Челси: Воскресенье 24 февраля 2019

Манчестер Сити
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дн
:
23
час
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52
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Челси
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