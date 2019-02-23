Манчестер Сіті може отримати трансферний бан слідом за Челсі

Трансферні плани Манчестер Сіті опинились під серйозною загрозою.

ФІФА може заборонити "містянам" реєструвати нових гравців протягом двох трансферних вікон, повідомляє Daily Mail.

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Причиною цьому може стати підозра Манчестер Сіті в порушенні правил, пов'язаних з підписанням іноземних гравців у віці до 18 років. Щодо цієї справи триває розслідування.

Нагадаємо, раніше Челсі отримав трансферний бан на 2 вікна через порушення правил переходів одразу 29-ти неповнолітніх гравців.

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