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Манчестер Сіті може отримати трансферний бан слідом за Челсі

15:37 229 Читать на русском
Манчестер Сіті може отримати трансферний бан слідом за Челсі
Хосеп Гвардіола / Фото mirror

Трансферні плани Манчестер Сіті опинились під серйозною загрозою.

ФІФА може заборонити "містянам" реєструвати нових гравців протягом двох трансферних вікон, повідомляє Daily Mail.

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Причиною цьому може стати підозра Манчестер Сіті в порушенні правил, пов'язаних з підписанням іноземних гравців у віці до 18 років. Щодо цієї справи триває розслідування.

Нагадаємо, раніше Челсі отримав трансферний бан на 2 вікна через порушення правил переходів одразу 29-ти неповнолітніх гравців.

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Теги
Англія Челсі Челсі Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола ФІФА
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