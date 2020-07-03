Неудачная коронация Ливерпуля в видеообзоре матча против Манчестер Сити

В рамках 32-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити уверенно разгромил Ливерпуль, который досрочно стал чемпионом. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных мгновений поединка.

Стартовые качели завершились на 24-й минуте, когда Стерлинг заработал пенальти, а Кевин де Брюйне уверенно развел мяч и Алиссона по разным углам.

Манчестер Сити организовал чемпионский коридор для Ливерпуля

На 35-й минуте Сити убежал в быструю контратаку, которую после паса Фодена голом завершил Рахим Стерлинг. А перед перерывом "горожане" довели счет до разгромного. Это Фил Фоден обыгрался с де Брюйне и уверенно реализовал выход один на один с голкипером "красных".

Вторая половина игры баланс сил не изменила. Манчестер Сити больше атаковал и забил еще раз на 66-й минуте. Молниеносная атака ребят Гвардиолы завершилась ударом в сторону ворот от Стерлинга, который подправил в сетку Окслейд-Чемберлен – 4:0. От полного фиаско мерсисайдцев спас арбитр, сомнительно в добавленное время отменив гол Мареза.

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