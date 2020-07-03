Ман Сити уничтожил Ливерпуль: четыре гола с преимущества в деталях, перфоманс КДБ, Фодена и Стерлинга, мощный матч Менди

Центральный матч 32-го тура АПЛ завершился унизительным поражением Ливерпуля на Этихаде (0:4).

После чемпионства Ливерпуля, добытого вследствие осечки Сити с Челси, единственной интригой очной встречи английских гигантов стал чемпионский коридор. Как и обещал Пеп, "горожане" устроили его, хотя и без особого удовольствия на лицах. Александр Зинченко весь матч наблюдал со скамейки запасных.

Поединок начался довольно интересно. Уже на 3-й минуте Жезус вышел один на один с Алиссоном и положил мяч под дальнюю штангу, однако гол не засчитали из-за явного офсайда. Ливерпуль ответил прорывом Салаха с мощным ударом метров с 20-ти – Эдерсон парировал, а потом ещё и взял слабое добивание Фирмино с острого угла. Затем команды обменялись атаками с заблокированными выстрелами де Брюйне и Мане, а на 14-й минуте автором ассиста мог стать Менди – Бен классно прострелил во вратарскую, но Фоден не дотянулся до мяча.

Преимущество Манчестер Сити стало заметным во второй трети первого тайма. Так, на 18-й минуте Жезус вновь вырвался один на один с Алиссоном, но на этот раз Габриэль не переиграл вратаря – да и лайнсмен снова заметил офсайд. Ливерпуль сразу же ответил ударом Салаха с линии штрафной в правую штангу, однако следующая же атака Сити завершилась падением де Брюйне на левом краю штрафной. Арбитр пенальти справедливо не назначил, но на 24-й ему пришлось указывать на "точку" – Гомес прихватил Стерлинга. Де Брюйне уверенно реализовал приговор – 1:0.

Нельзя сказать, что Ливерпуль после этого эпизода сник, но моментов со стороны гостей не возникало до самого перерыва. "Горожане" явно превосходили в настырности и могли удвоить своё преимущество на 30-й минуте – Жезус классно открылся на правом фланге за спиной Робертсона, развернул Энди в штрафной и выстрелил с острого угла, но мяч срезался с ноги Габи. Впрочем, на 34-й Алиссону пришлось вытаскивать мяч из сетки: Фоден разогнал контратаку по центру и с линии штрафной выкатил пас на левый край Стерлингу, а тот качнул Гомеса и пробил в ближний – 2:0! И это при равенстве по количеству ударов (4) и попаданий в створ (2).

В конце концов, перед самым перерывом Манчестер Сити довёл счёт до разгромного результате отбора перед чужим штрафным, обыгрышем в стеночку между де Брюйне и Фоденом и выстрела последнего в левую девятку. На старте второго тайма хозяева вообще устроили осаду: Жезус метров с 20-ти бил по центру, Стерлинг с полукруга крутил мимо правой штанги, а ван Дейк на 53-й минуте вообще выносил мяч с линии пустых ворот – это Фоден принял передачу от КДБ и нанёс удар мимо Алиссона.

Ливерпуль сумел огрызнуться проникающим прядей Хендерсона на Мане, однако Садьо перед Эдерсоном банально проскочил мимо сферы. Кроме того, со штрафного низом мимо левого каркаса выстрелил Трент.

Клопп после часа игры снял с игры Вейналдума и Фирмино, бросив в бой Ориджи и Кейта, а ещё до этого на поле появился Окслейд-Чемберлен. На несколько минут Ливерпуль вернул мяч под свой контроль и начал плести кружева на последней трети, однако Сити не раскрывался. В конце концов, такой футбол привёл к контратаке на 66-й минуте: Родри отдал диагональ из центра на левый фланг, де Брюйне оттуда выкатил пас на правый край штрафной, а Стерлинг, качнув Робертсона, пробил мимо Алиссона – Окс пытался спасти свою команду, но только срезал "круглого" в собственные ворота. 4:0.

Ливерпуль уже был колоссально разбит и не сопротивлялся, за исключением хорошего удара Салаха в дальний угол, который взял Эдерсон. Манчестер Сити также не старался устраивать маннита, однако два неплохих эпизода в последние 20 минут создал – КДБ попытался перебросить Алиссона ударом головой, а Марез исполнил фирменный выстрел мимо правой штанги. В конце концов, в компенсированное время "горожане" раскатали контратаку с прорывом Мареза на левый край штрафной и голом в ближний угол, но его не засчитали из-за попадания мяча в руку Фодену. 4:0 на Этихаде.

Таким образом, Манчестер Сити набрал 66 очков, сократив отставание Ливерпуля до 20 пунктов и оторвавшись от Лестера на 11 зачётных баллов.

Дьявол кроется деталях

Если бы вчера вам сказали, что Сити уничтожит Ливерпуль со счетом 4:0, с вас бы просто посмеялись – большие команды на пике формы с таким счётом друг друга не бьют. Ну, это очень уж редко происходит. На Этихаде же Ливерпуль не просто избили, а ещё унизили, а статистически... А статистически это не очень-то и заметно.

Мерсисайдцы не так уж и сильно проигрывали по игре. Они старались высоко накрывать Сити и продемонстрировали вдвое высшую интенсивность прессинга, а также не сильно отстали по ударам – 14:12 в целом, 6:3 в створ + штанга, 10:9 по ударам из пределов штрафной. По количеству проникающих передач Ливерпуль так и вовсе впереди (11:7), но "красные" сильно просели в остроте. Разница по ожидаемым голам просто колоссальная.

Показательным был первым тайм, когда у манкунианцев и мерсисайдцев было равенство по ударам с игры (4:4) и попаданиями в створ (2:2), а пенальти уравновешивалось штангой Салаха – Ливерпуль не реализовал ни один из моментов, а Сити забил три гола. Во втором тайме подопечные Юргена Клоппа также не сильно отставали и даже превосходили по вхождениям в штрафную, но из восьми ударов шесть были заблокированы, причем один прошёл по собственным воротам.

Сити победил Ливерпуль в деталях. В частности, очень слабо отработали фланги обороны гостей – Робертсона проходили на дриблинге в двух случаях из трёх, Трент растворился в атаке, а нападающие "горожан" регулярно открывались за их спиной в позиционных атаках. Старые проблемы под прессингом продемонстрировал Фабинью, которого в центре поля прошли один-в-один трижды из четырёх эпизодов и у которого выиграли половину единоборств.

Из Гомеса просто сделали посмешище, нивелировав хорошие индивидуальные показатели Трента и ван Дейка – впрочем, прорывам сквозь защиту предшествовали быстрые переходы Манчестер Сити из обороны в атаку. Ливерпуль не успевал ровно на одно действие, ван Дейк неудачно выдёргивался, фулбэки оставались высоко, а интенсивный прессинг "красных" грамотно разбивался правильными открывания КДБ, Фодена, Стерлинга и Родри. Практически все голы стали следствием одинаковых атак. Замены же Клоппа хотя и помогли на несколько минут вернуть инициативу, отнюдь не обострили игру.

В конце концов, можно вспомнить и о знаменитых "горящих глазах". Это очень субъективный фактор, о котором говорят тогда, когда не знают, что сказать конкретно по игре, но существует очень большое сомнение, что Ливерпуль так безвольно проиграл бы при других условиях. Возможно, на Сити так подействовал чемпионский коридор, но эмоций мерсисайдцам явно не хватило. Во втором тайме Ливерпуль даже не пытался компенсировать бессилие какой-то грубостью, хотя при счете 4:0 нервы сдают на раз-два – никому не нравится унижение. Преимущество Сити в настрое особенно заметно по Стерлингу, действовавшего настойчиво и смело, а забитым голам радовался, будто и не было никаких пяти лет карьеры в Ливерпуле.

Таким образом, в целом равной игре мелкие на первый взгляд детали стали причиной разгрома. Этот матч стал очередным подтверждением, что в большом футболе мелочей не бывает, и одно некритическое проседание тянет на дно всю команду. На этот раз на дно опустили чемпиона.

де Брюйне, Фоден и Стерлинг сделали разницу

Одним из важнейших преимуществ топ-клубов является наличие футболистов, которые "делают разницу" на поле. Обычно, об этом говорят в тяжёлых матчах против середняков, где порядок бьётся классом звёзд, но на этот раз "разницу" сделали в матче против Ливерпуля. В принципе, это касается минимум половины игроков Манчестер Сити, но больше всего выделились КДБ, Фил и Раз. Именно они создали разгром чемпиона.

В первую очередь, следует отметить де Брюйне, которого в британских СМИ восхваляют так, что сейчас и о Золотом мяче уже можно думать. Кевин и без того лидер практически по всем атакующим показателям в АПЛ за последние годы, однако в поединке с Ливерпулем он прыгнул ещё выше – в активе бельгийца гол, два ассиста (один под автогол) и три передачи под удар, а также четыре победных единоборства из шести. И все эти цифры никак отметят грамотные перемещения и открывания.

Теперь в активе де Брюйне 18 голевых передач в нынешней АПЛ. 17+ по этому показателю в истории премьер-лиги сделали только два футболиста – Сеск Фабрегас и КДБ. В целом же, Кевин стал соавтором 30 голов в 31 матче в АПЛ в текущем розыгрыше (12 мячей, 18 передач). Ух!

Ещё одним героем поединка стал Фил Фоден, который классно забил и мог забить ещё, если бы не ван Дейк на линии ворот. Вообще, именно Фил стал лидером по количеству попаданий в створ Ливерпуля – у всех было по одному удару, а у юного нападающего целых три. Кроме того, он грамотно открывался под передачи на ход и протягивал мяч к штрафной, а также быстро принимал решения – практически все ключевые действия на поле Фоден делал в касание.

Особенно понравились обыгрыши с партнёрами: в активе англичанина не только ассист на Стерлинга, но и ассист на Мареза при отменённом мяча – в этих эпизодах он отработал не как молодой исполнитель, которого только подтянули к основе, а как интегрированный в систему лидер. Не зря в британской прессе его стали называть преемником Давида Силвы – по показателю xGBuildUp (вклад в атаку без учёта ударов и пасов под них) Фил входит в топ-3 игроков Сити в этом матче.

Кстати, Фоден стал самым молодым футболистом, которому удалось провести гол+пас в матче против Ливерпуля во всех турнирах (Филу 20 лет и 35 дней). В целом же, он вышел в 24 матчах и стал соавтором 19 голов (9 мячей, 10 ассистов). Конкретно после карантина юноша является лучшим бомбардиром АПЛ – в его активе 4 гола.

В конце концов, стоит отметить Стерлинга. Рахим приложил свою ногу к трём из четырех голов Манчестер Сити в ворота Ливерпуля – именно он заработал пенальти в борьбе с Гомесом, именно он накрутил Гомеса перед вторым мячом и именно после его выстрела отметился автоголом Окслейд-Чемберлен. Это были первые голы Рахима в ворота бывшей команды, за исключением гола в неофициальном Суперкубке прошлым летом. Своей радости форвард не скрывал.

Менди сыграл очень хорошо

Зинченко все матчи провёл на скамейке запасных, уступив место в основе Менди. Это очень неприятный сигнал, ведь в предыдущем матче Бен привёз гол и провалился так громко, что британские СМИ не менее провальную игру украинца во втором тайме назвали качественной. Похоже, Менди остаётся для Гвардиолы основным вариантом на топ-матчи, хотя здесь есть и тактический момент – француз более мощный и быстрый, и он является естественным защитником. Бен должен был бегать за Салахом и Фирмино, бороться и резко вылетать в контратаки, в то время как Александр явно ориентирован на контроль мяча и создание вариантов для передач. В конце концов, в Суперкубке Салах уничтожил нашего соотечественника, поэтому выбор Гвардиолы в пользу Менди был логичным.

С задачей создания динамики в атаке фулбек справился блестяще. В его активе один точный кросс под удар и классный прострел на дальнюю штангу в первом тайме, когда Фоден совсем немного на успел на замыкание. Кроме того, Бенжамен исполнил один удачный обыгрыш на дриблинге, отдал три точных длинных передачи из пяти и два точных навеса из трёх. Он хорошо нагрузил Трента, не дав ему сильно разбегаться на чужой половине поля. В конце концов, у него мало ошибок при передачах – всего 7 неточных пасов из 46.

В обороне Мэнди дал надёжность. Его дважды пытались пройти на дриблинге, но Бен дважды отобрал мяч. Все три единоборства француза завершились победами, а также он сделал один перехват, один вынос и две блокировки. Отсутствие моментов Ливерпуля во втором тайме не в последнюю очередь на совести Бенжамена.

Правда, Менди всё равно остаётся неидеальным. Уже на 3-й минуте он допустил ошибку в собственной штрафной, в результате которой по воротам выстрелил Салах – "горожан" спас Эдерсон. Кроме того, Бен стал лидером по количеству потерь мяча (14), превзойдя даже атакующих полузащитников, для которых это норма. Неудивительно, что Гвардиола требует подписать на эту позицию новых футболистов. В любому случае, для Зинченко матч Менди против Ливерпуля ничего хорошего не подарил.

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