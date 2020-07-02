Манчестер Сити организовал чемпионский коридор для Ливерпуля

В рамках 32-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити в традиционном стиле поздравил Ливерпуль с чемпионством. "Красные" оформили титул неделю назад.

"Горожане" сложили полномочия чемпионов Англии и устроили чемпионский коридор для Ливерпуля.

Манчестер Сити – Ливерпуль: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ

Перед матчем 32-го тура АПЛ игроки Сити выстроились в две шеренги, чтобы поздравить соперника с первым за 30 лет титулом. "Красные" оформили чемпионство на прошлой неделе. Тогда мерсисайдцы уверенно переиграли Кристал Пэлас (4:0), а подопечные Хосепа Гвардиолы уступили Челси (1:2) на выезде.

Как следствие, Ливерпуль оформил титул за семь туров до конца чемпионата. До этого команда с Энфилда в последний раз побеждала в первенстве сезона 1989/90.

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