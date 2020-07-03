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Невдала коронація Ліверпуля у відеоогляді матчу проти Манчестер Сіті

3 липня 00:50 - Читать на русском
Невдала коронація Ліверпуля у відеоогляді матчу проти Манчестер Сіті
Манчестер Сіті – Ліверпуль – 4:0 – відео голів та огляд матчу / офіційний сайт АПЛ

У рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті впевнено розгромив Ліверпуль, який достроково став чемпіоном. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей поєдинку.

25’ Кевін де Брюйне
35’ Рахім Стерлінг
45’ Філ Фоден
66’ Алекс Окслейд-Чемберлен
 
25’ Кевін де Брюйне
35’ Рахім Стерлінг
45’ Філ Фоден
66’ Алекс Окслейд-Чемберлен

Стартові гойдалки завершилися на 24-й хвилині, коли Стерлінг заробив пенальті, а Кевін де Брюйне впевнено розвів м'яч і Аліссона по різних кутах.

Манчестер Сіті організував чемпіонський коридор для Ліверпуля

На 35-й хвилині Сіті вибіг у швидку контратаку, яку після пасу Фодена голом завершив Рахім Стерлінг. А перед перервою "містяни" довели рахунок до розгромного. Це Філ Фоден обігрався із де Брюйне та впевнено реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером "червоних".

Друга половина гри баланс сил не змінила. Ман Сіті більше атакував і забив ще раз на 66-й хвилині. Блискавична атака хлопців Гвардіоли завершилася ударом у бік воріт від Стерлінга, який підправив у сітку Окслейд-Чемберлен – 4:0. Від повного фіаско мерсисайдців урятував арбітр, який сумнівно в доданий час відмінив гол Мареза.

Ман Сіті знищив Ліверпуль: чотири голи з переваги в деталях, перформанс КДБ, Фодена та Стерлінга, хороший матч Менді

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