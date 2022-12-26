Фигура форварда Боруссии Дортмунд Эрлинга Холанда уже долгое время привлекает внимание грандов. С приближением трансферного окна конкуренция становится более ожесточенной.

Манчестер Сити и Барселона стали главными соперниками в борьбе за 21-летнего норвежского бомбардира, утверждает Diario Sport .

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"Горожане" сделали Холанда своей главной трансферной целью на лето, ведь с Тоттенхэмом о трансфере Харри Кейна договориться не удалось. В настоящее время стороны ведут серьезные переговоры. Прежде чем делать официальное предложение, Сити хочет понять, какой будет окончательная сумма трансфера (75 млн клаусула, зарплата и комиссионные агенту).

Часть этого сезона Холанд пропустил из-за травмы, но все равно успел наиграть 16 матчей, в которых отличился 19 мячами и 5 ассистами. Его контракт с Борусией Д рассчитан до 2024 года.