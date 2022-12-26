Манчестер Сіті та Барселона стали головними суперниками у боротьбі за 21-річного норвезького бомбардира, стверджує Diario Sport.

Лапорта наляканий перспективою трансферів Мбаппе й Холанда в Реал

"Містяни" зробили Холанда своєю головною трансферною ціллю на літо, адже з Тоттенхемом про трансфер Харрі Кейна домовитись не вдалось. Зараз сторони ведуть серйозні перемовини. Перш ніж робити офіційну пропозицію, Сіті хоче зрозуміти, якою буде остаточна сума трансферу (75 млн клаусула, зарплатня та комісійні агенту).

Частину цього сезону Холанд пропустив через травму, але однаково встиг награти 16 матчів, у яких відзначився 19 м'ячами і 5 асистами. Його контракт з Борусією Д розрахований до 2024-го.

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