Президент Барселоны Жоан Лапорта не мирится с мнением, что два ведущих игрока современности могут выбрать Мадрид для продолжения карьеры.

Килиана Мбаппе уже долгое время связывают со "сливочными". Все складывается так, что его летний трансфер в Реал выглядит неизбежным. К Эрлингу Холанду мадридцы тоже проявляют симпатию, но никакой конкретики пока нет.

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На норвежца охотится и Барселона, но Жоан Лапорта переживает, что Холанд может выбрать Мадрид для продолжения карьеры. Более того, президента "блаугранас" по-настоящему пугает перспектива перехода сразу двух звезд в Королевский клуб, утверждает Marca .

Сейчас Лапорта ищет путь, чтобы помешать Реалу подписать Эрлинга, ведь не хочет, чтобы у главного конкурента в нападении сформировалась убийственная тройка Мбаппе-Холанд-Винисиус.

Напомним, контракт форварда Боруссии Дортмунд рассчитан до 2024 года, но летом активируется 75-миллионная клаусула. Соглашение нападающего ПСЖ завершится в конце сезона.