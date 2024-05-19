"Блаугранас" продолжает подыскивать альтернативу Хави, который может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Будущее Хави во главе Барселоны остается шатким – конфликт наставника с президентом “блаугранас” Жоаном Лапортой подталкивает последнего к поискам другого тренера.

"Кто это говорит?": Хави взорвался после вопросов о его будущем в Барселоне

По информации Jijantes FC, сейчас каталонцы рассматривают три варианта: экс-защитника Барселоны и легенду сборной Мексики Рафаэля Маркеса, Ганса-Дитера Флика и Томаса Тухеля. Интересно, что Маркес не имеет опыта работы главным тренером на высшем уровне (возглавляет молодежную команду Барселоны), Ханси Флик сейчас является безработным, а Тухель покинет Баварию этим летом.

Добавим, что Барселона сейчас занимает второе место в Ла Лиге (4 очка отрыва от третьей Жироны), добралась до 1/4 финала Лиги чемпионов и вылетела в четвертьфинале Кубка Испании.

Жирона проиграла Вильяреалу, не сумев вернуть вторую позицию – Цыганков мог забивать дважды, Довбик не попал