Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн еще может перебраться в Манчестер Сити в текущее трансферное окно.

Манчестер Сити продолжает надеяться, что Кейн присоединится к чемпионам Англии до конца летнего трансферного окна и уже готовит новое предложение, сообщает The Telegraph.

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Впрочем, остается проблема в переговорах с Тоттенхэмом –президент "шпор" Дэниэл Леви не намерен терять свою главную звезду этим летом. Ранее лондонцы отказались от предложения в размере 125 млн фунтов за Харри.

К слову, слухи о переходе Кейна в Манчестер Сити продолжаются в течение лета. Сам нападающий желает сменить клуб. В прошлом сезоне англичанин сыграл в 49 матчах, записав в свой актив 33 гола и 17 ассистов.

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