В рамках 2-го тура АПЛ было проведено два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2020/21, 2-й тур

Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 0:1

Гол: Алли, 9 (пен)

Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голы: Фред, 30 (автогол) – Гринвуд, 55

Программу дня в английской Премьер-лиге открывал поединок Вулверхэмптон – Тоттенхэм. "Шпоры" начали значительно активнее и уже на 9-й минуте они заработали одиннадцатиметровый, который без особых проблем реализовал Алли. Хозяева сразу бросились в атаку, стремясь сравнять счет, но до перерыва этого сделать не смогли.

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Весь второй тайм "волки" отчаянно пытались восстановить равновесие на поле и даже создать несколько очень опасных моментов, однако забить никак не удавалось, еще и гости постоянно напоминали о себе острыми контратаками. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Тоттенхэма.

Стоит отметить, что после длительного отсутствия в состав "шпор" вернулся Кейн. 28-летний форвард вышел на поле на 72-й минуте, заменив Сон Хин Мина.

Саутгемптон в родных стенах принимал Манчестер Юнайтед. В середине первого тайма хозяева вырвались вперед – Фред случайно отправил мяч в сетку собственных ворот. "Дьяволы" же до перерыва ничего создать не сумели.

Во второй половине встречи манкунианцы таки сравняли счет – Погба отдал в штрафную на Гринвуда, который мощно пробил мимо голкипера. Это вдохновило гостей и до конца матча они сумели создать еще несколько опасных моментов, однако реализовать их так и не смогли. В итоге – боевая ничья – 1:1.

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