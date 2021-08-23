Нападник Тоттенхема Харрі Кейн ще може перебратись до Манчестер Сіті у поточне трансферне вікно.

Манчестер Сіті продовжує сподіватись, що Кейн приєднається до чемпіонів Англії до завершення літнього трансферного вікна та вже готує нову пропозицію, повідомляє The Telegraph.

Кейн розлючений на президента Тоттенхема через брехливі обіцянки трансферу в інший клуб

Втім, залишається проблема у переговорах з Тоттенхемом – президент "шпор" Деніел Леві не має наміру втрачати свою головну зірку цього літа. Раніше лондонці відмовились від пропозиції у розмірі 125 млн фунтів за Харрі.

До слова, чутки про перехід Кейна до Манчестер Сіті тривають впродовж літа. Сам нападник має бажання змінити клуб. У минулому сезоні англієць відіграв у 49 матчах, записавши до свого активу 33 голи та 17 асистів.

Манчестер Юнайтед розписав бойову нічию із Саутгемптоном, Тоттенхем на виїзді здолав Вулверхемптон