Президент "шпор" не сдержал обещания, которое дал перед началом прошлого сезона, информирует Daily Mail.

Брейтуэйт хочет заменить Кейна в Тоттенхэме – Барселона имеет другие планы

Леви утверждал, что отпустит Кейна в другой клуб, если Тоттенхэм не выиграет трофей или не пробьется в Лигу чемпионов. Ни одно из этих условий не было выполнено, но босс лондонцев решил держать звезду в "тюрьме". Леви не убедили даже 125 млн фунтов, которые Манчестер Сити предлагал за 28-летнего форварда.

Кейн в ярости из-за президента, но устраивать открытый бунт не собирается. Лучший бомбардир Тоттенхэма готов отдавать всего себя на поле, даже если придется остаться в клубе еще на один сезон.

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