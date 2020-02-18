Манчестер Сити готов обменять Сане на другую звезду сборной Германии

Английский Манчестер Сити смирился с вероятным уходом вингера Лероя Сане, но взамен хочет получить другого звездного немца.

"Горожане" хотят подписать вингера Баварии Сержа Гнабри, утверждает The Sun.

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По информации издания, Сити будет настаивать на включении флангового нападающего мюнхенцев в любое соглашение по Сане. "Ротен" давно нацелены на возвращение немца на родину. Однако, прошлым летом переезд Сане в Бундеслигу сорвала тяжелая травма вингера команды Гвардиолы. Именно испанский тренер Сити лично заинтересован в подписании Гнабри после положительных отзывов скаутов о нем.

В сезоне 2019/20 Серж Гнабри провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 8 результативных передач.

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