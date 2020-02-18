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Манчестер Сіті готовий обміняти Сане на іншу зірку збірної Німеччини

18 лютого 23:16 1782 Читать на русском
Манчестер Сіті готовий обміняти Сане на іншу зірку збірної Німеччини
Лерой Сане / Reuters

Англійський Манчестер Сіті змирився із імовірним відходом вінгера Лероя Сане, але взамін хоче отримати іншого зіркового німця.

"Містяни" прагнуть підписати вінгера Баварії Сержа Гнабрі, стверджує The Sun.

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За інформацією видання, Сіті наполягатиме на включенні флангового нападника мюнхенців у будь-яку угоду щодо Сане. "Ротен" давно націлені на повернення німця на батьківщину. Проте, минулого літа переїзд Сане до Бундесліги зірвала важка травма вінгера команди Гвардіоли. Саме іспанський тренер Сіті особисто зацікавлений у підписанні Гнабрі після схвальних відгуків скаутів про нього.

У сезоні 2019/20 Серж Гнабрі провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

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