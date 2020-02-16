Історична дискваліфікація Манчестер Сіті: головні питання та відповіді – Гвардіола, шейх, Зінченко, суди, інші загрози

"Футбол 24" відповідає на важливі запитання щодо дискваліфікації Манчестер Сіті з єврокубків через порушення фінансового фейр-плей УЄФА.

Александер Чеферін не втомлюється повторювати, що УЄФА каратиме усіх, хто перетинає встановлену законом червону лінію, застосовуючи до порушників будь-які санкції. У випадку з Манчестер Сіті – навіть найжорсткіші. Якщо раніше багато хто скептично оцінював заяви президента, насамперед, через неефективну боротьбу з ПСЖ, то історична, без перебільшення, дискваліфікація команди Зінченка довела рішучість його намірів. Арбітражна палата Інстанції з фінансового контролю клубів (ІФКК), яка є незалежним органом в структурі УЄФА, виявилась безжальною щодо заможних "містян" – дискваліфікація на два роки з Ліги чемпіонів та інших єврокубків.

Манчестер Сіті жорстко відреагував на рішення УЄФА дискваліфікувати команду з єврокубків

Що зараз може зробити Манчестер Сіті?

Клуб не зможе оскаржувати рішення безпосередньо в УЄФА. Цей шлях для англійського чемпіона давно закритий. Ман Сіті вичерпав усі спроби переконати ІФКК у правомірності власних дій. Залишається лише CAS (Спортивний арбітражний суд в Лозанні), який нещодавно частково виправдав Челсі, скоротивши трансферний бан лондонського клубу до одного трансферного вікна. Крім того, "синім" зменшили штраф у два рази (273 тисячі євро), що також є приводом для оптимізму на Етіхад. "Містяни", нагадаємо, повинні заплатити 30 млн євро. Рішення швейцарського суду оголосять ближче до завершення нинішнього сезону.

Чи були раніше схожі прецеденти?

Так, останнім був Мілан, який дискваліфікували з єврокубків на один сезон. Панатінаїкос – ще одна "жертва" суворих фінансових правил фейр-плей УЄФА. Греків забанили на три (!) роки. Сьйон, Воєводина або Тірана обмежились серйозними економічними покараннями. Загалом через ІФКК пройшли 15 клубів. ЦСКА Софія, Галатасарай, Фенербахче, Бешикташ, Інтер, Рома, Клуж, Марсель та ПСЖ – зовсім свіжі випадки. Чимало з перелічених команд досі перебувають під жорстким контролем УЄФА. Найбільш прискіпливо продовжують стежити за Парижем, який дивом вибрався сухим із води після космічних трансферів Неймара з Мбаппе влітку 2017-го (222 та 180 млн євро відповідно).

Чи втратить АПЛ одного представника у єврокубках?

Ні. Якщо Манчестер Сіті провалить апеляцію і не зможе взяти участь у наступному розіграші Ліги чемпіонів, фінішувавши при цьому в першій четвірці АПЛ, путівка "містян" дістанеться п'ятій команді першості. Тоттенхем і Манчестер Юнайтед, які наразі перебувають поза межами лідируючої групи, отримали екстрашанс врятувати потенційно провальний сезон якраз через дискваліфікацію принципового суперника. Шеффілд, Вулверхемптон і навіть Евертон – також пильно стежать за ситуацією.

Чи пошириться покарання Манчестер Сіті на АПЛ?

Якщо Спортивний арбітражний суд в Лозанні доведе провину "містян", санкції ризикують поширитись і на внутрішні змагання. Найбільш реальний варіант – зняття очок. Найменш реальний – втрата чемпіонського титулу за підсумками кампанії 2013/14 та пониження у класі, про що активно писали британські таблоїди.

Яка причина санкцій і коли були вчинені правопорушення?

Звинувачення проти Манчестер Сіті базуються на обчисленні завищеного прибутку від спонсорської угоди з Etihad. Авіакомпанія, яка контролюється самим шейхом і власником клубу, є титульним спонсором футболки та домашньої арени, фінансує академію. У сезоні 2015/2016 вартість спонсорства сягнула 75-ти млн євро, хоча насправді не перевищувала й 10-ти. Фальшивими контрактами начебто "прикривали" дірки в бюджеті з 2012-го.

Чи карали раніше манчестерський клуб?

УЄФА вже штрафував "містян" на 55 млн євро навесні 2014-го. Клуб отримав чималі обмеження витрат на трансфери, а також не міг заявити на Лігу чемпіонів більше 21-го футболіста замість 25-ти регламентованих. Тодішній президент УЄФА Мішель Платіні, який втратив власну посаду через звинуваченні у корупції, різко заперечив варіант з дискваліфікацію Ман Сіті та ПСЖ.

Які гравці були придбані у період можливих порушень?

"Містяни" досить інертно поводились на трансферному ринку перед сезоном 2012/13, витративши на підписання нових футболістів близько 62 млн євро. Найдорожчим новачком став іспанець Хаві Гарсія, який перебрався з Бенфіки за 20 млн. Топ продажу – Маріо Балотеллі в Мілан (все ті ж 20 млн).

У 2013-му прийшли Негредо (20), Навас (25) та Фернандінью (40). Бразилець виявився найціннішим з п'яти трансферів "на вхід". Тоді ж сумарна вартість покупок вперше суттєво перевищила доходи від продажу. Тевес і Сінклейр дозволили заробити скромні 12 млн.

Схожа ситуація була в 2014-му, коли Сіті закупився на 102 млн євро, а продав на 31. Топ-новачок – Ельякім Мангала (45).

2015-й – це перші тривожні дзвіночки. Шейх підриває ринок трансферами Стерлінга (63,7 млн євро), Де Брюйне (76) або Отаменді (44,5). Сумарна вартість підписаних футболістів склала 208 млн. Того ж року "містяни" продали десять гравців на 67,44 млн.

Найбільш відчутне порушення трансферного балансу простежується у перший сезон Хосепа Гвардіоли (2016/17) – останній з років, зазначених у звіті УЄФА. Манчестер Сіті витратив 213,6 млн євро: Стоунз (55,6), Сане (50,5), Жезус (32), Гюндоган (27) і ще шість гравців. Натомість прибутки від трансферів – це жалюгідні при настільки активному "шопінгу" 35,35 млн. Цікаво, що саме влітку 2016-го "містяни" підписали нашого Олександра Зінченка з Уфи (4 млн євро).

Трансферний рекорд "синього" Манчестера датується 2017-м, який не підпадає під розслідування УЄФА. Кадрові забаганки Пепа обійшлись шейхам у 317,5 млн євро. Ляпорт (65), Менді (57,5), Вокер (52,7), Бернарду (50) та Едерсон (40) – найпомітніші придбання.

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