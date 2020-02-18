Реал может "украсть" главного таланта Манчестер Сити – сумма потенциального трансфера поражает

Мадридский Реал заранее готовит список трансферных целей на лето.

Молодой хавбек Манчестер Сити Фил Фоден попал на радары "сливочных", утверждает Don Balon.

Зинченко – один из самых низкооплачиваемых футболистов Манчестер Сити

Зинедин Зидан лично заинтересован в подписании англичанина, видя в нем замену для Луки Модрича. Реал планирует соблазнить Манчестер Сити бешеной суммой за 19-летнего игрока – 80 млн евро. Самому Фодену готовят повышенную зарплату и больше игрового времени, чем он получает на Этихаде. Юный полузащитник провел 12 матчей в текущем сезоне АПЛ, в основном ограничиваясь выходами на замену.

Напомним, год назад Реал уже оформлял "кражу" другого таланта Манчестер Сити – полузащитник Браим Диас покинул Англию ради приглашения мадридцев.

Манчестер Сити пойдет на рискованный шаг, чтобы сохранить своих звезд после дисквалификации из ЛЧ