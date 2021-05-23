Аталанта принимает Милан в последнем, 38-м туре чемпионата Италии 2020/21. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Аталанта – Милан стартует в 21:45 по Киеву. Бергамаски уже гарантировали себе путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, а победа над "россонери" обеспечит команде Гасперини второе место по итогам кампании 2020/21.

С Миланом все сложнее – 3 очка гарантируют подопечным Пиоли ту же вторую позицию в чемпионате, а вот ничья или поражение могут оставить за бортом Лиги чемпионов. В таком случае "россонери" вынуждены оглядываться на параллельные матчи, в которых Наполи принимает Верону, а Ювентус гостит у Болоньи.

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Руслан Малиновский выйдет с первых минут. Украинец отмечался результативными действиями в десяти последних поединках чемпионата и стал лучшим футболистом Серии А по итогам апреля. Посреди недели хавбек забил Ювентусу в финале Кубка Италии, но его гол не помог Аталанте добыть желанный трофей – поражение 1:2.

Что касается Виктора Коваленко, то украинский полузащитник продолжает залечивать травму и имеет в своем активе всего 3 сыгранных минуты в Серии А после перехода из Шахтера в зимнее трансферное окно.

Аталанта – Милан: стартовые составы

Аталанта: Голлини – Толои, Ромеро, Джимсити – Меле, де Рон, Фройлер, Госенс – Малиновский, Пессина – Сапата.

Милан: Доннарумма – Калабрия, Кьяер, Томори, Тео Эрнандес – Беннасер, Кессье – Салемакерс, Браим Диас, Чалханоглу – Леау.

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