Лидер сборной Украины Руслан Малиновский стал лучшим игроком итальянского чемпионата в мае. Чем он так силен?

MVP месяца в Серии А определяют не "на глазок", а с помощью детальной статистики от Stats Perform. Формируется рейтинг, а футболист, который его возглавляет, получает награду. Лучшего игрока мая вычисляли на основе матчей 34-37 туров. Руслан Малиновский за 4 игры выдал впечатляющие показатели.

Малиновский признан лучшим игроком Серии А в мае

Основные характеристики Руслана, на которые опиралась Серия А:

– техническая эффективность (95,8%), физическая эффективность (94,2%);

– сильные стороны: контроль мяча и дриблинг (97%);

– эффективен в создании свободных зон и игре между линиями (96,3%), прекрасно играет в быстрый пас, используя подключения партнеров (97,6%);

– постоянное движение (121 метр в минуту) и более 70 ускорений за матч делают его полезным даже в фазе без мяча (прессинг – 92,9%).

"Руслан Малиновский – один из самых влиятельных игроков концовки сезона. Благодаря своим пушечным ударам, технике и видению игры украинский плеймейкер забил 2 гола и отдал 3 ассиста в четырех матчах, зарекомендовав себя главной фигурой на тактической шахматной доске Аталанты, которая дарит наслаждение всем болельщикам нашего чемпионата", – говорит генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво.

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