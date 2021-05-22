Андрей Шевченко в интервью Gazetta dello Sport высказался о почти завершенном сезоне в Серии А. "Футбол 24" выбрал самое интересное, о чем говорил главный тренер сборной Украины.

Оценка сезона для Милана? Работа тренера зависит от результатов, это – наша реальность. Но Пиоли выполнил прекрасную работу, о которой нельзя забывать. Милан – мой дом, я хотел бы вернуться рано или поздно, и если будут возможности, я ими воспользуюсь. Но мы говорим о будущем. Сейчас у меня есть сборная Украины, где нужно работать как можно лучше, а у Пиоли – команда, которая следует за ним, чтобы завоевать путевку в Лигу чемпионов.

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Кто больше заслуживает ЛЧ – Милан или Ювентус? Сложный вопрос. Очевидно, я болею за Милан, и я хотел бы, чтобы он прошел в Лигу чемпионов. Но, в конце концов, там окажется тот, кто этого заслуживает. Милан ждет очень тяжелый матч в Бергамо. Я не президент, поэтому не знаю, какое бы решение принял по поводу Пирло. Андреа молод, и ему нужно время. В Кубке Италии он показал, что может приносить результаты, у него были трудности в сезоне, но команда все еще на высоком уровне.

Падение Милана во втором круге? Нельзя всегда бежать со скоростью тысячу миль в час. В последних нескольких матчах отсутствие Ибры повлияло на ситуацию. Все меняется с точки зрения харизмы, потому что Златан – лидер, но также и с тактической точки зрения, потому что он – влиятельный игрок. Он на поле – это нечто другое. Но я верю, что в матче в Бергамо, даже если его не будет на поле, Ибра сможет повлиять на команду.

Почему Милан сильнее в выездных матчах? Я не вижу никаких мотивационных причин. Кое-кто наоборот говорит, что без публики на Сан-Сиро играть спокойнее. Но, как мы видим из последних результатов, это неверный расчет. Наличие публики на Сан-Сиро всегда дает вам нечто большее... Это толкает вас вперед.

Как готовиться к важным матчам? Нужно заботиться о деталях и улучшать командный дух. Потому что в определенных ситуациях важна группа, даже если есть человек, который своей игрой решает больше, чем кто-либо другой.

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Какие факторы в пользу Милана в игре с Аталантой? Прежде всего, финал Кубка Италии. У Милана была неделя на подготовку, а у Аталанты – серьезная игра. Высокий прессинг, игра один на один: это команда, которая вкладывает энергию в каждую игру даже в конце сезона. Нескольо дополнительных дней восстановления могут иметь значение. Аталанта много сил потратила против Юве. Это козырь Милана.

Ожидания от Малиновского на чемпионате Европы? Качество и динамика. Я доволен тем, что видел в игре с Ювентусом. Для Украины он – важный игрок, и мы ждем его. Руслан в хорошей форме. У нас он может выполнять две роли – в полузащите и впереди, потому что он всегда нацелен на ворота.

Сможет ли гол Милану еще больше мотивировать Руслана? Но ведь Аталанта уже квалифицировалась в Лигу чемпионов... Я не думаю, что успех с Миланом будет иметь большое значение. Малиновский меня устраивает таким, какой он есть. Ценю его за то, что он делал весь год в команде, за которую играл. Красивый футбол. И мы на чемпионате Европы хотим того же: сыграть хорошо, пройти групповой этап, а дальше я не загадываю.

Как пережить ключевой момент, похожий на пенальти в финале? Дыши, думай, будь решительным. И забей гол!

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