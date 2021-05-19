Аталанта встречается с Ювентусом в финале Кубка Италии. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи Аталанта – Ювентус на "Футбол 24".

Аталанта первой пропустила в финальном матче розыгрыша Кубка Италии. Результативный удар в свой актив записал Деян Кулусевски.

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Правда команда Гасперини сумела отыграться под занавес первого тайма. "Старая синьора" обрезалась в центре поля, а "Богиня" разогнала контратаку. Завершил ее Руслан Малиновский красивым мощным ударом – Буффон был бессилен.

Заметим, для украинского хавбека это 11-й подряд матч с результативными действиями. Всего в текущем сезоне Руслан забил два гола в Кубке Италии и 8 – в Серии А. Также в его активе 12 ассистов – лучший показатель в чемпионате Италии.

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