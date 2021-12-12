Агент норвежского футболиста Мино Райола требует безумные комиссионные в размере 55 миллионов евро за трансфер своего клиента. Кое-кого такая сумма отпугнула, а вот Ман Сити – нет.

Райола назвал реальных претендентов на Холанда

Как сообщает The Sun , "горожане" все еще хотят видеть футболиста в своем составе. В общем, летнее подписание Холанда может обойтись клубу минимум в 130 миллионов евро, 75 из которых будут составлять отступные Борусии Дортмунд.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд демонстрирует отличную результативность: 17 голов и 5 результативных передач в 14 поединках.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій