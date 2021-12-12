Манчестер Сити до сих пор заинтересован в Холанде – не пугают даже космические запросы Райолы
Команда из Манчестера остается среди претендентов на подписание Эрлинга Холанда, форварда Боруссии Дортмунд.
Агент норвежского футболиста Мино Райола требует безумные комиссионные в размере 55 миллионов евро за трансфер своего клиента. Кое-кого такая сумма отпугнула, а вот Ман Сити – нет.
Райола назвал реальных претендентов на Холанда
Как сообщает The Sun, "горожане" все еще хотят видеть футболиста в своем составе. В общем, летнее подписание Холанда может обойтись клубу минимум в 130 миллионов евро, 75 из которых будут составлять отступные Борусии Дортмунд.
В текущем сезоне Эрлинг Холанд демонстрирует отличную результативность: 17 голов и 5 результативных передач в 14 поединках.
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