"Продажа Холанда прошлым летом очевидно была бы самым выгодным решением для Борусии. Но они думали о клубе, о болельщиках, беспокоились о результатах. Я очень уважаю их решения. У Дортмунда есть яйца!

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Эрлинг может сделать следующий шаг. Бавария, Реал, Барселона, Манчестер Сити – это великие клубы, в которые может перейти Холанд. Когда он приезжал в Дортмунд, все понимали, что предстоит еще один шаг вперед.

Когда он сделает этот шаг? Возможно, этим летом. Возможно, спустя еще год. Но с большой вероятностью Эрлинг сменит клуб уже этим летом. Посмотрим. Переходить следует тогда, когда есть лучшая альтернатива. Зимой решения еще точно не будет, мы все обсудим с Боруссией", – сказал Райола в интервью Sport1.

Райола представляет интересы Холанда. В контракте с Борусией прописана клаусула, которую можно будет активировать начиная с июня 2022-го. Агент не подтверждает и не опровергает информацию авторитетных источников о сумме отступных.

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