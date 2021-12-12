Манчестер Сіті досі зацікавлений у Холанді – не лякають навіть космічні запити Райоли
Команда з Манчестера залишається серед претендентів на підписання Ерлінга Холанда, форварда Борусії Дортмунд.
Агент норвезького футболіста Міно Райола вимагає божевільні комісійні у розмірі 55 мільйонів євро за трансфер свого клієнта. Декого така сума відлякала, а от Ман Сіті – ні.
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Як повідомляє The Sun, "містяни" все ще хочуть бачити футболіста у своєму складі. Загалом літнє підписання Холанда може обійтись клубу мінімум у 130 мільйонів євро, 75 з яких складатимуть відступні Борусії Дортмунд.
У поточному сезоні Ерлінг Холанд демонструє чудову результативність: 17 голів та 5 результативних передач у 14 поєдинках.
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