Манчестер Сити - Брайтон: стартовые составы и онлайн-трансляция матча – Зинченко снова в основе на поединок АПЛ
В рамках 18-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити принимает Брайтон. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.
Матч Манчестер Сити – Брайтон начнется в 20:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет Setanta Sports, а "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Стартовые составы команд:
Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Диаш, Стоунз, Зинченко – Б. Силва, Родри, Гюндоган – Марез, де Брюйне, Фоден
Запасные: Стеффен, Уокер, Стерлинг, Жезус, Торрес, Менди, Фернандиньо, Харвуд-Беллис, Мбете
Брайтон: Санчес – Уэбстер, Данк, Бёрн – Велтман, Уайт, Проппер, Бернарду – Тау, Мак Аллистер – Троссар
Запасные: Уолтон, Мопей, Гросс, Марч, Зекири, Сандерс, Дженкс, Уэйр, Хадра
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