Старт битвы на Этихаде оправдал экспертные ожидания. "Горожане" быстро взяли мяч под контроль, зажав гостей из Восточной Сассекса на своей половине поля. Робкие же попытки "чаек" выйти из глубокой обороны разбивались о волны активного прессинга от Сити.

Манчестер Сити – Брайтон – 1:0 – видео гола и обзор матча

Но традиционно для команды Гвардиолы к реальным угрозам воротам соперника в первые минуты дело доходило крайне редко. Первая опасность у ворот Санчеса возникла усилиями Зинченко – украинец решился пробить с лета после скидки партнера, но попал в защитника.

В ответ Брайтон провел атаку через опрометчиво оставленную героем предыдущего эпизода зону. Она, однако, завершилась уверенной игрой Стоунза на линии штрафной. На 12-й минуте Зинченко снова оказался в центре внимания, организовав опасность у своих ворот вместе с Эдерсоном. Виновником стал бразилец. Он крикнул украинцу, что возьмет поданый с фланга мяч, но упустил момент и едва не подарил возможность забить оппоненту.

Манчестер Сити – Брайтон: онлайн-трансляция матча – как это было

Поняв, что с "чайками" лучше не шутить, Ман Сити несколько минут спустя организовал реальную возможность забить. Это де Брюйне выскочил на свидание с голкипером после классной передачи Гюндогана, однако не смог переиграть Санчеса в ближнем бою.

Далее команды обменялись моментами. Троссар пытался попасть в дальний угол, но подвел снайперский прицел. Зато сверхоптимистический удар по диагонали от того же де Брюйне стал легкой добычей для вратаря гостей. На 29-й "горожане" не использовали свободный удар из пределов штрафной: Бернарду Силва сбросил под удар бельгийцу, а тот пробил прямо в защитника.

Новая вспышка активности Манчестер Сити пришлась на финальную пятиминутку первой половины. Сначала де Брюйне упустил еще один выход один на один с Санчесом, а затем своевременным пасом нашел на линии штрафной Фодена, Фил ушел от защитника и точно пробил в ближний угол – 1:0!

Второй тайм активнее начал Брайтон. "Чайки" попытались сместить игровые акценты на половину поля хозяев, но манкунианцы быстро дали отпор этим попыткам ребят Поттера. Начиная с 50-й минуты до середины тайма "горожане" сделали несколько набегов на ворота Санчеса.

Первым напомнил о себе Фоден, но его выстрел с лета заблокировал защитник. Далее Марез под углом вошел в штрафную зону и целился в дальний угол – рядом со штангой. Тут же Бернарду Силва, казалось, оформит настоящий шедевр, однако его классный удар с разворота в районе 11-метровой отметки попал в крестовину.

А в новой серии опасности от Сити в эпицентре событий оказались Канселу и де Брюйне. Два универсала школы Гвардиолы в течение минуты пытались пробить Санчеса ударами со средней дистанции, но испанский кипер дважды был на высоте. Перед этим Брайтон успел огрызнуться впереди – Мак Аллистер решился пробить из-за пределов штрафной. Но в этот раз мяч прошел над воротами.

В дальнейшем же "горожане" попытались успокоить игру. Сити перестал активно идти вперед, опасаясь попасть в контратакующую ловушку гостей. Брайтон в эти минуты сильно улучшил собственный показатель владения мячом, но о настоящей опасности для Эдерсона и компании не было речи. Не стали магическими и замены Поттера, который неожиданными и алогичными кадровыми решениями, очевидно, решил бросить вызов Гвардиоле.

В конце концов, Манчестер Сити сумел довести матч до заслуженной, хотя и минимальной победы. Могло быть и лучше, но Рахим Стерлинг в регбийном стиле исполнил одиннадцатиметровый и разогнал воробьев на пустых трибунах домашней арены.

Благодаря успеху в отчетном туре "горожане" поднялись на 3-е место в турнирной таблице АПЛ (32 очка и матч в запасе). В свою очередь Брайтон остался 17-м, опережая зону вылета лишь на три пункта.

Стабильный, но небезгрешный Зинченко

Украинец получил позитивный сигнал от Гвардиолы еще до стартового свистка. Зинченко в условиях COVID-кризиса и очередного чудачества Менди стал основной опцией для тренерского штаба на левом фланге обороны. Теоретически сегодня эту позицию снова мог закрыть Канселу, поскольку Уокер вернулся в заявку после болезни и мог выйти справа. Но Пеп решил довериться звезде сборной Украины, который был составляющей успеха в двух предыдущих важных матчах – с Челси в чемпионате (3:1) и против МЮ в Кубке лиги (2:0). Зинченко сыграл на своем уровне – создавал преимущество для "горожан" в микроэпизодах на чужой половине и старался не навредить в обороне.

Суррогатный статус Зинченко-защитника периодически давал о себе знать и в этот вечер. Брайтон в своих слабых и редких атакующих выпадах бил именно по слабому звену обороны Сити – украинскому хавбеку, умений которого недостаточно для игры в основе команды Гвардиолы в центре поля. Зинченко не всегда успевал вовремя вернуться, и на старте поединка такой инцидент едва не привел к голу. Но в целом защитник по принуждению Манчестер Сити сыграл на хорошем уровне. От портала SofaScore украинец получил оценку 7,3. Способствовала этому, как всегда, точность передач Зинченко – 93 %. Кроме того, у него есть достижения и с непосредственными обязанностями – две выигранные воздушные дуэли (из двух) и заблокированный удар соперника.

До начала февраля игровые перспективы Александра Зинченко окрашены в яркие цвета. Ман Сити должен сыграть в чемпионате с Кристал Пэлас, Астон Виллой, ВБА, Шеффилд Юнайтед и Бернли. Фактически каждый из этих оппонентов будет играть еще более закрыто, чем Брайтон, поэтому украинец будет выглядеть идеальным винтиком машины Пепа. Но уже 6 февраля "горожан" ждет дуэль с Ливерпулем на Энфилде. Мерсисайдцы точно смогут сыграть на слабых сторонах Зинченко, поэтому необходимость прогресса в оборонительных действиях остается для него актуальной программой футбольного самосовершенствования.

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