Манчестер Юнайтед преодолел сопротивление Бернли в перенесенном поединке первого тура Английской Премьер-лиги. Единственный гол в матче на 71 минуте забил Поль Погба, для которого этот мяч стал лишь вторым в текущем чемпионате. Француз эффектным ударом с лета прошил голкипера – правда, не обошлось без рикошета. Победа над "кларетовими" позволила манкунианцам набрать 36 очков и возглавить турнирную таблицу АПЛ по итогам 17 туров.

Бернли – Манчестер Юнайтед – 0:1 – видео гола и обзор матча

Уже в воскресенье, 17 января, МЮ проведет выездной матч против Ливерпуля – на Энфилде встретятся первая и вторая команды лиги. Подопечные Уле Гуннара Сульшера незадолго до классического английского противостояния захватили лидерство, вкус которого фанаты Юнайтед откровенно подзабыли. В последний раз "красные дьяволы" лидировали в Премьер-лиге после 17 туров еще в январе 2013 года – тот сезон команда сэра Алекса Фергюсона, который тогда еще не объявил об уходе на пенсию, завершила первой, добыв пока свой последний чемпионский титул.

1 – This is the first time Manchester United have ended the day top of the Premier League table, having played as many as 17 games, since the final day of their title-winning campaign in 2012-13 under Sir Alex Ferguson. Restored. pic.twitter.com/fHDP8FWTxY — OptaJoe (@OptaJoe) January 12, 2021

Поединок с Ливерпулем станет серьезным тестом для красной команды Манчестера, которая должна дать ответ на вопрос о готовности побороться за чемпионство. МЮ не выигрывал на Энфилде с 2016 года – 17 января (вот это совпадение!) Юнайтед обыграли "красных" на выезде благодаря голу Уэйна Руни. В прошлом году перед матчем в Ливерпуле команда Сульшера отставала от подопечных Клоппа на 27 очков – 19 января 2020-го Ливерпуль одолел МЮ со счетом 2:0. То поражение до сих пор остается последней неудачей "дьяволов" в выездных матчах АПЛ. Сейчас Юнайтед впереди на 3 пункта – яркое свидетельство постепенного прогресса команды.

Еще буквально месяц назад Манчестер Юнайтед плелся в середине турнирной таблицы и боролся за попадание хотя бы в зону Лиги чемпионов. Прошло всего несколько недель, а команда Сульшера благодаря удачной серии неожиданно для всех вырвалась на вершину турнирной таблицы. Нынешний МЮ в чем-то напоминает знаменитую банду Фергюсона начала 2000-х. Далеко неидеальная игра, но характер и доля везения помогают набирать очки. Вылет из Лиги чемпионов, скажете? Такие казусы случались и в эпоху легендарного сэра Алекса – например, в сезоне 2011/12, когда манкунианцы заняли третье место в группе.

В матче с Бернли что-то похожее и случилось. Иногда для победы нужна совокупность двух факторов – везения и класса. Именно это проявилось и на Терф Мур. Поль Погба решился на удар с лета, хотя мог начинать обрабатывать мяч, или сбросить его партнеру. Француз рискнул и не прогадал – мяч влетел в сетку, а через некоторое время никто и не вспомнит, как был забит этот гол. Главное – победный для Юнайтед результат. Да, это не было очень красиво, но подчеркнуло характер Юнайтед. Подопечные Сульшера забили 16 голов в течение последней 30-минутки в матчах текущего чемпионата – второй показатель в АПЛ после Челси. Дух, который вернулся к МЮ, все чаще напоминает выступления "дьяволов" времен Фергюсона – вы же помните регулярные голы на последних минутах и ​​крылатое выражение "Fergie time"?

"Победа Манчестер Юнайтед в Премьер-лиге? Не думаю, что сейчас кто-то серьезно говорит об этом, но тот факт, что они лидируют на этом отрезке сезона – это уже невероятно. По крайней мере, я не мог представить этого перед стартом чемпионата. Этот сезон – на самом деле очень странный. Почему бы не поверить в чудо? У МЮ невероятные игроки – посмотрите в нападение, посмотрите на полузащиту, посмотрите, в конце концов, на Бруну Фернандеша. Еще не так давно команда выглядела мертвой, но ситуация быстро изменилась. Нестабильность всех команд в итоге может сыграть в пользу Ман Юнайтед", – заявил Гари Невилл.

Поль Погба наконец-то продемонстрировал, что все еще может стать лидером команды во второй части сезона, несмотря на регулярные слухи о желании француза сменить клуб и перейти в Реал. Да, возможно, это просто случайность, но сейчас чемпион мира демонстрирует лучшую форму за последние несколько месяцев. Летом 2016-го манкунианцы ради возвращения хавбека на Олд Траффорд выложили Ювентусу 105 млн фунтов и надеялись, что он будет лидером команды. Ожидали, что Погба станет последним винтиком в успехе команды, которая на тот момент не могла выиграть АПЛ уже 3 года. Впрочем, прошло 4 сезона, в течение которых Погба стал главным негодяем для фанатов МЮ. Игрок, который олицетворяет всю ситуацию "красных дьяволов" – большие неоправданные ожидания.

Как и Сульшера, Погба беспощадно критиковали и иногда даже высмеивали, но по крайней мере сейчас француз закрывает рот скептикам. В матче с Бернли он совершил больше всех передач, чаще всего получал мяч и чаще всех вступал в единоборства. Поль был везде – в том, что именно он забил победный гол, есть определенная справедливость. Погба заслужил свой фарт в том эпизоде, проведя лучший матч в футболке МЮ в текущем сезоне. Теперь главное – не сбавить обороты, ведь провалить ряд матчей после феерического выступления является типичной штукой для француза.

Man of the Match: @ManUtd's Paul Pogba



???? touches

???? passes completed

???? aerials won

???? clearances

???? chances created



Winning goal to send @ManUtd top of the @premierleague

pic.twitter.com/CFxwSqUvZX — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) January 12, 2021

Еще какой-то месяц назад фанаты Юнайтед были готовы собственноручно задушить француза – в крайнем случае, хотя бы отправить его подальше с Олд Траффорд. Сейчас МЮ наконец-то выглядит командой, которая может бросить вызов Ливерпулю и Манчестер Сити на турнирной дистанции чемпионата – текущий вклад Погба в промежуточный успех манкунианцев трудно переоценить. Вряд ли что-то глобально изменилось – Поль по-прежнему хочет покинуть Манчестер (молчание игрока после заявлений Мино Райолы только подчеркивает это). Но теперь неизбежное прощание может приобрести новые краски – Погба получил шанс красиво завершить свой второй этап карьеры в МЮ. Двадцать первый чемпионский титул – то, чего на Олд Траффорд ждут с момента ухода сэра Алекса.

В случае победы над Ливерпулем в воскресенье Манчестер Юнайтед оторвется от преследователей на 6 очков. Если еще несколько недель назад лидер классического английского противостояния был очевиден, то сейчас уже далеко не все отдают предпочтение команде Клоппа – слишком много изменений произошло за последнее время. Год назад Ливерпуль после победы над МЮ оторвался от "дьяволов" на 30 очков и помчался к желанному чемпионству. Почему бы сейчас подопечным Сульшера не провернуть аналогичный трюк? Именно этот период сезона часто становится определяющим в чемпионской гонке, а МЮ получил уникальный шанс оторваться от преследователей и хотя бы временно напомнить о славных временах не такого уж далекого прошлого.

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