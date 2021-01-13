Ман Юнайтед лидирует в АПЛ впервые со времен Фергюсона – ренессанс Погба и мечты о титуле перед принципиальной битвой
"Красные дьяволы" наконец-то радуют своих поклонников. Их любимцы стали лидерами Премьер-лиги, а уже через несколько дней проведут крайне важный матч против Ливерпуля – действующего чемпиона Англии.
Манчестер Юнайтед преодолел сопротивление Бернли в перенесенном поединке первого тура Английской Премьер-лиги. Единственный гол в матче на 71 минуте забил Поль Погба, для которого этот мяч стал лишь вторым в текущем чемпионате. Француз эффектным ударом с лета прошил голкипера – правда, не обошлось без рикошета. Победа над "кларетовими" позволила манкунианцам набрать 36 очков и возглавить турнирную таблицу АПЛ по итогам 17 туров.
Бернли – Манчестер Юнайтед – 0:1 – видео гола и обзор матча
Уже в воскресенье, 17 января, МЮ проведет выездной матч против Ливерпуля – на Энфилде встретятся первая и вторая команды лиги. Подопечные Уле Гуннара Сульшера незадолго до классического английского противостояния захватили лидерство, вкус которого фанаты Юнайтед откровенно подзабыли. В последний раз "красные дьяволы" лидировали в Премьер-лиге после 17 туров еще в январе 2013 года – тот сезон команда сэра Алекса Фергюсона, который тогда еще не объявил об уходе на пенсию, завершила первой, добыв пока свой последний чемпионский титул.
Поединок с Ливерпулем станет серьезным тестом для красной команды Манчестера, которая должна дать ответ на вопрос о готовности побороться за чемпионство. МЮ не выигрывал на Энфилде с 2016 года – 17 января (вот это совпадение!) Юнайтед обыграли "красных" на выезде благодаря голу Уэйна Руни. В прошлом году перед матчем в Ливерпуле команда Сульшера отставала от подопечных Клоппа на 27 очков – 19 января 2020-го Ливерпуль одолел МЮ со счетом 2:0. То поражение до сих пор остается последней неудачей "дьяволов" в выездных матчах АПЛ. Сейчас Юнайтед впереди на 3 пункта – яркое свидетельство постепенного прогресса команды.
Еще буквально месяц назад Манчестер Юнайтед плелся в середине турнирной таблицы и боролся за попадание хотя бы в зону Лиги чемпионов. Прошло всего несколько недель, а команда Сульшера благодаря удачной серии неожиданно для всех вырвалась на вершину турнирной таблицы. Нынешний МЮ в чем-то напоминает знаменитую банду Фергюсона начала 2000-х. Далеко неидеальная игра, но характер и доля везения помогают набирать очки. Вылет из Лиги чемпионов, скажете? Такие казусы случались и в эпоху легендарного сэра Алекса – например, в сезоне 2011/12, когда манкунианцы заняли третье место в группе.
В матче с Бернли что-то похожее и случилось. Иногда для победы нужна совокупность двух факторов – везения и класса. Именно это проявилось и на Терф Мур. Поль Погба решился на удар с лета, хотя мог начинать обрабатывать мяч, или сбросить его партнеру. Француз рискнул и не прогадал – мяч влетел в сетку, а через некоторое время никто и не вспомнит, как был забит этот гол. Главное – победный для Юнайтед результат. Да, это не было очень красиво, но подчеркнуло характер Юнайтед. Подопечные Сульшера забили 16 голов в течение последней 30-минутки в матчах текущего чемпионата – второй показатель в АПЛ после Челси. Дух, который вернулся к МЮ, все чаще напоминает выступления "дьяволов" времен Фергюсона – вы же помните регулярные голы на последних минутах и крылатое выражение "Fergie time"?
"Победа Манчестер Юнайтед в Премьер-лиге? Не думаю, что сейчас кто-то серьезно говорит об этом, но тот факт, что они лидируют на этом отрезке сезона – это уже невероятно. По крайней мере, я не мог представить этого перед стартом чемпионата. Этот сезон – на самом деле очень странный. Почему бы не поверить в чудо? У МЮ невероятные игроки – посмотрите в нападение, посмотрите на полузащиту, посмотрите, в конце концов, на Бруну Фернандеша. Еще не так давно команда выглядела мертвой, но ситуация быстро изменилась. Нестабильность всех команд в итоге может сыграть в пользу Ман Юнайтед", – заявил Гари Невилл.
Поль Погба наконец-то продемонстрировал, что все еще может стать лидером команды во второй части сезона, несмотря на регулярные слухи о желании француза сменить клуб и перейти в Реал. Да, возможно, это просто случайность, но сейчас чемпион мира демонстрирует лучшую форму за последние несколько месяцев. Летом 2016-го манкунианцы ради возвращения хавбека на Олд Траффорд выложили Ювентусу 105 млн фунтов и надеялись, что он будет лидером команды. Ожидали, что Погба станет последним винтиком в успехе команды, которая на тот момент не могла выиграть АПЛ уже 3 года. Впрочем, прошло 4 сезона, в течение которых Погба стал главным негодяем для фанатов МЮ. Игрок, который олицетворяет всю ситуацию "красных дьяволов" – большие неоправданные ожидания.
Как и Сульшера, Погба беспощадно критиковали и иногда даже высмеивали, но по крайней мере сейчас француз закрывает рот скептикам. В матче с Бернли он совершил больше всех передач, чаще всего получал мяч и чаще всех вступал в единоборства. Поль был везде – в том, что именно он забил победный гол, есть определенная справедливость. Погба заслужил свой фарт в том эпизоде, проведя лучший матч в футболке МЮ в текущем сезоне. Теперь главное – не сбавить обороты, ведь провалить ряд матчей после феерического выступления является типичной штукой для француза.
Еще какой-то месяц назад фанаты Юнайтед были готовы собственноручно задушить француза – в крайнем случае, хотя бы отправить его подальше с Олд Траффорд. Сейчас МЮ наконец-то выглядит командой, которая может бросить вызов Ливерпулю и Манчестер Сити на турнирной дистанции чемпионата – текущий вклад Погба в промежуточный успех манкунианцев трудно переоценить. Вряд ли что-то глобально изменилось – Поль по-прежнему хочет покинуть Манчестер (молчание игрока после заявлений Мино Райолы только подчеркивает это). Но теперь неизбежное прощание может приобрести новые краски – Погба получил шанс красиво завершить свой второй этап карьеры в МЮ. Двадцать первый чемпионский титул – то, чего на Олд Траффорд ждут с момента ухода сэра Алекса.
В случае победы над Ливерпулем в воскресенье Манчестер Юнайтед оторвется от преследователей на 6 очков. Если еще несколько недель назад лидер классического английского противостояния был очевиден, то сейчас уже далеко не все отдают предпочтение команде Клоппа – слишком много изменений произошло за последнее время. Год назад Ливерпуль после победы над МЮ оторвался от "дьяволов" на 30 очков и помчался к желанному чемпионству. Почему бы сейчас подопечным Сульшера не провернуть аналогичный трюк? Именно этот период сезона часто становится определяющим в чемпионской гонке, а МЮ получил уникальный шанс оторваться от преследователей и хотя бы временно напомнить о славных временах не такого уж далекого прошлого.
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