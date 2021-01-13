Манчестер Сіті – Брайтон: онлайн-трансляція матчу – Зінченко знову в основі на поєдинок АПЛ
У рамках 18-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті приймає Брайтон. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.
Матч Манчестер Сіті – Брайтон розпочався о 20:00 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок показуэ Setanta Sports, а "Футбол 24" веде текстову онлайн-трансляцію матчу.
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Стартові склади команд:
Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Стоунз, Діаш, Зінченко – Б. Сілва, Родрі, Гюндоган – Марез, де Брюйне, Фоден
Запасні: Стеффен, Вокер, Стерлінг, Жезус, Торрес, Менді, Фернандінью, Харвуд-Белліс, Мбете
Брайтон: Санчес – Вебстер, Данк, Бьорн – Велтман, Вайт, Прьоппер, Бернарду – Тау, Мак Аллістер – Троссар
Запасні: Волтон, Мопей, Грос, Марч, Зекірі, Сандерс, Дженкс, Вейр, Хадра
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