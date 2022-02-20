"Первый гол был отличным, потому что он стал результатом проделанной нами работы.

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Когда вы играете против Сити, знаете, что они будут владеть мячом 70% времени. Но я говорю своим игрокам, что защищаясь, они должны всегда думать об атаке. Нужно хотеть отобрать мяч и побежать в атаку.

Эта победа должна удовлетворить болельщиков после двух домашних поражений. Конечно, это отличный результат встречи. Возможно, другая команда после того, как Сити сделал счет 2:2, подумала, что игра окончена. Но моя команда желала победить.

Я думаю, что моя команда думала об атаке в течение всего матча. Каждый раз, когда мы получали мяч, мне казалось, что мы можем создать сопернику проблемы. Эта победа должна придать нам уверенности и веру в ту работу, которую мы делаем вместе", – цитирует Конте BBC Sport.

После 26 туров АПЛ Тоттенхэм располагается на 7-й строчке, но у "шпор" еще есть три матча в запасе.

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