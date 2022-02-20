"После того, как мы стали уступать в счете, Тоттенхэм начал так глубоко и компактно обороняться! Это невероятно. Они не теряют мяч, доставляя его на Кейна, и могут бежать в контратаки с Соном и Кулусевски в составе.

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Но я думаю, что мы играли хорошо. Мы создали множество моментов. Не могу сказать ничего плохого о команде, потому что мы были в игре на протяжении всего матча. Но было сложно.

Все знают, что дает игре Харри Кейн. Мы неудачно накрыли передачу в моменте с первым голом. Но после этого было создано много моментов. Льорис играл отлично. Мы должны забивать больше мячей", – приводит слова Гвардиолы BBC Sport.

Манчестер Сити всего на 6 очков опережает Ливерпуль, а также у мерсисайдцев есть еще игра в запасе.

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