Фаворит казался очевидным: Конте оказался в затруднительном положении, а Зинченко – в запасе

Если у Манчестер Сити полный порядок с результатами (14 из 15-ти выигранных последних поединков в чемпионате и разгром Спортинга в 1/8 финала ЛЧ, что превратило ответный матч в формальность), то у Тоттенхэма дела значительно хуже. Три подряд поражения отбросили команду Антонио Конте на 8-ю строчку, при этом у лондонской команды была отрицательная разница мячей (28:29).

Словом, Сити был явным фаворитом поединка на Этихаде – коэффициенты на победу "шпор" превышали 10. Хотя не стоит забывать, что в первом круге Тоттенхэм еще под руководством Нуну Эшпириту Санту неожиданно обыграл "горожан" с минимальным счетом 1:0.

Хосеп Гвардиола выставил боевой состав, в котором не нашлось места Александру Зинченко. Украинец оказался в запасе, а слева в защите вышел Жоау Канселу.

Тоттенхэм шокировал Манчестер Сити голом в дебюте игры

Несмотря на статус андердога, подопечные Конте не собирались сдаваться без боя. Первая же контратака гостей стала результативной. Провалился правый фланг защиты Сити – Кейн классным пасом в касание отдал на ход Сону, кореец убежал от Диаша один на один с Эдерсоном и мог забивать сам, но решил отдать на Кулусевски. Швед без проблем покатил в пустые ворота, которые пытался спасти Канселу, – 0:1 уже на 4-й минуте! Первый гол Деяна в Премьер-лиге.

Логичный ответ подопечных Гвардиолы – не обошлось без ошибки Льориса

Ман Сити обалдел от такой наглости и зажал Тоттенхэм на его половине поля. Правда, на первых порах, кроме прострелов и навесов с флангов, подопечные Гвардиолы ничего не предлагали соперникам. "Шпоры" уверенно отбивались до 17-й минуты, когда Канселу фантастически положил двух защитников и закрутил в дальний угол – немного неточно. При всем уважении к Зинченко, такого от Саши ожидать сложно. Роскошно сыграл португальский латераль, но не повезло.

"Горожане" прибавили и создали еще один шанс. Стерлинг ворвался в штрафную, отдал на Гюндогана, а тот с разворота пробил в дальний угол. Стойка спасла Тоттенхэма, а удар Фодена в прыжке заблокировал Дэвис. Ответный гол назревал.

На 33-й минуте хозяева вполне логично отыгрались. Льорис после подачи с фланга выпустил мяч в центр штрафной, где оказался Илкай Гюндоган. Хавбек воспользовался подарком и сравнял счет. Как и Тоттенхэм, Сити забил первым же ударом в створ. Не слишком удачно сыграл французский кипер – по сути, банальный навес и ошибка чемпиона мира привели к пропущенному мячу.

После этого подопечные Гвардиолы по инерции еще поатаковали, но серьезной угрозы воротам Льориса больше не возникало. 1:1 до перерыва. Серьезное игровое преимущество Сити (11:2 по ударам, владение 66 на 34 процента) воплотилось только в один гол, а вот Тоттенхэм реализовал свой единственный момент.

Безжалостный Кейн демонстрирует класс – фантастическая концовка на Этихаде приносит гостям триумф

В перерыве Гвардиола и Конте замен не проводили – как следствие, Зинченко продолжал наблюдать за игрой со скамейки запасных. Сценарий поединка не изменился – Сити все так же атаковал, увеличив процент владения до 70-ти.

Тем неожиданнее стал второй гол Тоттенхэма – убийственная эффективность подопечных Конте. На 60-й минуте Харри Кейн вовремя ворвался в штрафную и ударом с лёта замкнул подачу Сона. Второй ассист семерки Тоттенхэма и 1:2 в пользу гостей. Не очень логично, но тем не менее. Еще одна контратака "шпор" чуть не завершилась третьим голом, но Эдерсон совершил классный сейв, потянув удар Кейна после выхода один на один.

На 73-й минуте счет, казалось, стал 1:3. Харри Кейн, которого летом так хотел Ман Сити, принял мяч в штрафной и из-под Диаша поразил ближний угол. VAR зафиксировал крошечный офсайд у Кулусевски.

Сити выдохнул и полетел спасать игру. Льорис спас после удара Канселу, а защитник – после выстрела Мареза. Лондонцы грамотно начали тянуть время. То Кейн минуту полежит на газоне, то Дайер. Но уже в компенсированное время "горожане" получили право на пенальти за игру рукой. VAR снова встал на сторону Манчестер Сити. Марез не оставил Льорису шансов, пробив под перекладину.

У хозяев было еще 5 минут, но забил снова Тоттенхэм! Кейн после навеса Кулусевски оформил дубль и принес "шпорам" фантастическую победу, которая перед матчем казалась чем-то необычайным. Роскошная развязка на Этихаде, участником которой Александр Зинченко так и не стал. Украинец всю игру просидел на скамейке.

Сити потерпел третье поражение в чемпионате и рискует подпустить Ливерпуль на расстояние трех очков. Тоттенхэм в критический момент после трех поражений подряд подтвердил намерение бороться за путевку в ЛЧ. От топ-4 команду Конте отделяют 4 пункта, но "шпоры" сыграли на два матча меньше, чем Манчестер Юнайтед.

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