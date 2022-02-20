"Перший гол був чудовим, тому що він став результатом виконаної нами роботи.

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Коли ви граєте проти Сіті, знаєте, що вони володітимуть м'ячем 70% часу. Але я говорю своїм гравцям, що, захищаючись, вони повинні завжди думати про атаку. Потрібно хотіти відібрати м'яч та побігти в атаку.

Ця перемога має задовольнити уболівальників після двох домашніх поразок. Звичайно, це чудовий результат зустрічі. Можливо, інша команда після того, як Сіті зробив рахунок 2:2, подумала, що гра закінчена. Але моя команда хотіла перемогти.

Я думаю, що моя команда думала про атаку протягом усього матчу. Щоразу, коли ми отримували м'яч, мені здавалося, що ми можемо створити супернику проблеми. Ця перемога має надати нам впевненості та віри в ту роботу, яку ми робимо разом", – цитує Конте BBC Sport.

Після 26-ти турів АПЛ Тоттенхем розташовується на 7-й сходинці, але у "шпор" ще є три матчі у запасі.

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