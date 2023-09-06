Глава судейского комитета вынес вердикт по поводу второго мяча Манчестер Сити в ворота Фулхэма в четвертом туре АПЛ.

Комитет рефери АПЛ решил, что бригада арбитров во главе с Майклом Оливером допустила ошибку. Второй гол Манчестер Сити в игре с "дачниками" засчитывать нельзя было.

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На пятой добавленной минуте к первому тайму защитник "горожан" Натан Аке забил после подачи углового. Мяч пролетел между ног Аканджи, который был вне игры. VAR изучил эпизод, но гол засчитали.

"Ситуация очевидна - это положение вне игры. Думаю, что следует отменить этот гол. Похоже, что Аканджи влияет на игру вратаря. Мы считаем, что это явная ситуация вне игры, к сожалению, этого не было обнаружено. Это была ошибка", – сказал глава арбитров АПЛ Говард Уэбб.

Напомним, что в итоге Манчестер Сити выиграл у Фулхэма со счётом 5:1. Сейчас "горожане" возглавляют турнирную таблицу АПЛ.

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