Зинченко разобрался с последствиями повреждения и впервые в сезоне вышел в стартовом составе. Конечно, слева в обороне. Возвращение украинца стало спасительным для Арсенала на фоне травмы Партея. Александр взял на себя функции Томаса – приходил в опорную зону и помогал Райсу с контролем мяча в центре поля. Просто смещался с левого края, а не с правого, как ганец.

Арсенал дожал МЮ в матче АПЛ – 116-миллионный герой запугивает Украину, Зинченко начинает гол, безжалостный VAR

Интересный нюанс удалось заметить в начале встречи. Зинченко оказался правее Райса и некоторое время строил атаки оттуда. Но это казалось ситуативной импровизацией, а не тренерским экспериментом, ведь больше не повторялось. Саша отошел на привычную позицию и разыгрывал с Габриэлем, Райсом, Мартинелли и... здесь должен быть Хаверц.

Немец не может адаптироваться к системе Арсенала. Все запомнили, как Хаверц ужасно пробил по воротам и привез гол, однако не менее важно, что он тормозит атаки из-за недопонимания. Зинченко имел отличное взаимодействие с Джакой и постоянно с ним обыгрывался, а вчера за 75 минут Александр и Кай отдали друг другу по 5 передач. Новичок пока не понимает, когда нужно открыться выше в полуфланге, а когда оттянуться на фланг.

Зинченко не выдержал и отчитал Хаверца. Украинец с жестами подробно рассказывал, что требуется от партнера.

Сам украинец в присущем стиле задавал темп атакам Арсенала, спокойно работал под прессингом и искал варианты обострений. Одно из его подключений помогло "канонирам" сравнять счет. Вообще, не резало глаза, что Зинченко давно без игровой практики. Правда, Артета все же снял его за 20 минут до финального свистка.

На оборону Александр тоже хорошо отработал. 100-миллионный Антони почти не угрожал воротам и не был эффективным в дриблинге, а 80% ударов Манчестер Юнайтед прилетели с противоположной половины. В активе украинца 7 подборов и один удачный отбор.

Арсенал вырвал победу уже после замены Зинченко, поэтому оценки Саши от статистических порталов ниже, чем у партнеров: SofaScore – 6.7, WhoScored – 6.2, FotMob – 7.3. А вот болельщики довольны перфомансом. В Twitter (X) немало комплиментов за вчерашний матч.

Английская пресса также хвалит Зинченко. Почти все издания поставили ему 6 из 10 баллов, однако добавили положительные характеристики.

"Дал Арсеналу больше в атаке, чем Кивиор на прошлой неделе. Оказал большое влияние на начало атак и создавал проблемы МЮ, меняя направления движения мяча. Потом немного сдал, но он же впервые с мая вышел в стартовом составе", – констатирует Football London.

"Зинченко наладил билд-ап Арсенала, с которым без него были проблемы", – пишет 90min. "Прекрасно выглядел, играл на разных позициях, помогал по всему полю, а еще принял участие в голевой атаке, которой Арсенал сравнял счет", – добавляет Evening Standard.

"Бывали лучшие матчи в исполнении Зинченко, однако он все равно сыграл ключевую роль в стадии владения. Полностью закрыл Антони", – рецензия от Goal. "Быстро нашел свою игру. Уверенно работал с мячом, поднимался в среднюю линию и не сводил глаз с Антони на фланге", – пишет The Sun.