Комітет рефері АПЛ вирішив, що бригада арбітрів на чолі з Майклом Олівером припустилася помилки. Другий гол Манчестер Сіті у грі з "дачниками" зараховувати не можна було.

Суперник збірної України хоче переманити Гвардіолу – екс-тренер Мудрика є запасним варіантом

На п'ятій доданій хвилині до першого тайму захисник "містян" Натан Аке забив після подачі кутового. М'яч пролетів між ніг Аканджі, який був поза грою. VAR вивчив епізод, але гол зарахували.

"Ситуація очевидна – це положення поза грою. Думаю, що слід скасувати цей гол. Схоже, що Аканджі впливає на гру воротаря. Ми вважаємо, що це явна ситуація поза грою, на жаль, цього не було виявлено. Це була помилка", – сказав голова арбітрів АПЛ Говард Вебб.

Нагадаємо, що у підсумку Манчестер Сіті виграв у Фулхема з рахунком 5:1. Наразі "містяни" очолюють турнірну таблицю АПЛ.

Зінченко налагодив білд-ап, закрив найдорожчого з "дияволів" і відчитав зірку Арсенала – компліменти за перемогу над МЮ