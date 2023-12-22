Манчестер Сити и Флуминенсе 22 декабря играют в финале Клубного чемпионата мира-2023. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сити – Флуминенсе стартует в 20:00 по киевскому времени. Финал Клубного ЧМ-2023 состоится в Джидде (Саудовская Аравия). И Ман Сити, и Флуминенсе еще никогда не выигрывали Клубный чемпионат мира. Более того, обе команды вообще впервые принимают участие в Клубном Мундиале.

Манчестер Сити – Флуминенсе: анонс финала клубного ЧМ-2023

В полуфинале турнира команда Хосепа Гвардиолы разгромила японскую Ураву Редс (3:0), а Флуминенсе обыграл египетский Аль-Ахли (2:0). Третье место Клубного ЧМ-2023 занял Аль-Ахли, обыгравший Ураву со счетом 4:2.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Флуминенсе? Онлайн-трансляция игры доступна на MEGOGO. Следить за основными событиями поединка можно в онлайн "Футбол 24".

Стартовые составы:

Манчестер Сити:

Флуминенсе: