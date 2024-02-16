"Исключительная команда во всех отношениях. Игра с ними – одна из самых сложных из оставшихся до конца сезона.

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Челси играет очень хорошо. Они имеют все: интенсивность, класс. Большинство команд определяются тем, как хорошо они держат мяч. В их команде трудно найти футболиста, который может его потерять", – высказался наставник "горожан" на пресс-конференции.

Напомним, что Манчестер Сити сыграет против Челси, за который выступает Михаил Мудрик, в субботу, 17 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

"Горожане" сейчас находятся на втором месте с 52 баллами. Лондонцы расположились на 10 строчке, имея в своем активе 34 очка.

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