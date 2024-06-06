Вулверхэмптон был недоволен работой системы VAR и инициировал голосование по отмене видеоповторов.

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Как сообщает официальный сайт АПЛ, на собрании 6 июня клубы проголосовали за продолжение работы VAR в Премьер-лиге. Несмотря на то, что система обеспечивает более точное принятие решений, было согласовано, что следует внести некоторые усовершенствования в ее работу:

1) Поддержание высокого порога для вмешательства VAR для обеспечения большей последовательности и меньшего количества перерывов в ходе игры.

2) Уменьшение задержек в игре, прежде всего за счет внедрения полуавтоматической технологии определения положения вне игры (SAOT) и сохранения высокого порога для вмешательства VAR.

3) Улучшение опыта болельщиков путем сокращения задержек, объявлений на стадионе от арбитров после изменения решения после использования системы VAR и, где это возможно, расширенного предложения повторов на большом экране.

4) Сотрудничество с PGMOL над внедрением более эффективных тренингов по VAR для улучшения согласованности, включая акцент на скорости процесса при сохранении точности.

5) Повышение прозрачности и коммуникации вокруг VAR.

6) Проведение коммуникационной кампании для болельщиков и заинтересованных сторон, которая будет направлена на дальнейшее разъяснение участникам и болельщикам роли VAR в игре.

Напомним, что система видеоповторов используется в элитном дивизионе Англии с 2019 года. А с осени 2024 года в АПЛ будет представлена еще и полуавтоматическая технология офсайда.

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