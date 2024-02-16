Лондонцы твердо настроены выиграть борьбу за Виктора Осимхена, сообщает инсайдер Руди Галетти.

Челси "расчищает" Мудрику путь в основу, выставив на трансфер звездного конкурента

В ближайшие недели Челси хочет активизировать переговоры и якобы готов выплатить даже 130 млн евро клаусулы, которые предусмотрены в контракте звезды Наполи. "Синие" обеспокоены конкуренцией со стороны ПСЖ, который также ищет форварда. Сам Осимхен не раз заявлял о своей мечте попробовать силы в АПЛ.

Позиция центрального нападающего оказалась главной проблемой состава Челси. 25-летний Осимхен несколько "просел" в кризисном Наполи – 8 голов и 3 ассиста в 18 матчах.

Яремчук уйдет из Валенсии: идеальный клуб для украинца, магия Лиги чемпионов, цена вопроса и при чем тут Довбик