Защитник Шахтера Александр Драмбаев близок к переезду в Японию, сообщает Telegram-канал "Бий-біжи".

Рух подписал забивного форварда молодежной сборной Украины, – ТаТоТаке

По информации источника, 23-летним игроком интересуется сразу несколько клубов J1-лиги.

Напомним, Драмбаев – воспитанник Шахтера. На правах аренды выступал за Мариуполь и бельгийский Зюлте-Варегем, а сезон 2023/24 провел в Осиеке, где после смены тренера на поле почти не появлялся. Его контракт с Шахтером действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

К слову, сейчас Александр находится с олимпийской сборной Украины во Франции, где участвует в товарищеском турнире в рамках подготовки к историческим для нашей страны Играм-2024.

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