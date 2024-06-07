Помощник Ангелоса Постекоглу в Тоттенхэме Крис Дэвис получил первую самостоятельную работу. В четверг, 6 июня, Бирмингем назначил его главным тренером. Как информирует официальный сайт клуба, "синие" подписали с Дэвисом четырёхлетний контракт.

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Сообщается, что Бирмингем согласовал со "шпорами" сумму компенсации за тренера, поскольку контракт последнего действовал ещё два года. Согласно источнику, руководство "синих" успело обсудить сотрудничество с более чем 40 потенциальными кандидатами на должность главного тренера, в том числе с Фрэнком Лэмпардом и Алексом Нилом.

В Бирмингеме Дэвис сменит Тони Моубрея, который не уберёг команду от вылета из Чемпионшипа. Сам Моубрей отказался продолжать работать с командой по состоянию здоровья.