"У Челсі важко знайти футболіста, який може втратити м'яч": Гвардіола здивував оцінкою Мудрика і Ко
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола розхвалив Челсі перед очною грою у 25 турі АПЛ.
"Виняткова команда з усякого погляду. Гра з ними – одна з найскладніших із тих, що залишилися до кінця сезону.
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Челсі грає дуже добре. Вони мають все: інтенсивність, клас. Більшість команд визначаються тим, як добре вони тримають м'яч. У їхній команді важко знайти футболіста, який може його втратити", – висловився наставник "містян" на прес-конференції.
Нагадаємо, що Манчестер Сіті зіграє проти Челсі, за який виступає Михайло Мудрик, в суботу, 17 лютого. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.
"Містяни" наразі перебувають на другому місці з 52 балами. Лондонці розташувалися на 10 сходинці, маючи у своєму активі 34 очки.
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