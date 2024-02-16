"Виняткова команда з усякого погляду. Гра з ними – одна з найскладніших із тих, що залишилися до кінця сезону.

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Челсі грає дуже добре. Вони мають все: інтенсивність, клас. Більшість команд визначаються тим, як добре вони тримають м'яч. У їхній команді важко знайти футболіста, який може його втратити", – висловився наставник "містян" на прес-конференції.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті зіграє проти Челсі, за який виступає Михайло Мудрик, в суботу, 17 лютого. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

"Містяни" наразі перебувають на другому місці з 52 балами. Лондонці розташувалися на 10 сходинці, маючи у своєму активі 34 очки.

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