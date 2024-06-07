Нидерланды разбили Канаду в дебютном матче Джесси Марша во главе "кленового листа" (4:0). Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

Сборная Нидерландов убедительно начала подготовку к чемпионату Европы – в контрольном матче команда Рональда Кумана разобралась с Канадой (4:0). Героем встречи стал правый защитник Байера Джереми Фримпонг – он действовал в этой встрече на позиции вингера и оформил гол+пас.

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Как отмечает редакция Voetbal International, этим ярким выступлением Фримпонг может гарантировать себе место в стартовом составе на Евро-2024. Помимо Фримпонга голами в этой встрече в составе "оранье" отличились Депай, Вегхорст и ван Дейк.

Куман рассматривал эту встречу как генеральную репетицию к игре третьего тура группового этапа Евро с Австрией. Тренер сборной Нидерландов считает, что канадская команда похожа по игровому стилю со сборной Австрии.