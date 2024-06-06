"Конечно, все были счастливы после игры. А до матча было определенное разочарование из-за болезни. Пройдя такой путь... хочется сыграть в финале. Это последний и самый важный матч. Я понимаю свой вклад. Мне было важно быть на матче, потому что пропустить игру и награждение – это был бы такой удар.

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Все закончилось хорошо. Болезнь перед матчем? Сделали тест на вирус, он показал. Сказали, что это заразно, поэтому я не мог работать с командой. Из-за того, что это передается, меня отстранили. Но перед вылетом на финал повторный тест уже ничего не показал.

Конечно, ощущения были не очень приятные (из-за выбора тренера, – прим.), потому что чем больше думаешь – тем больше загоняешься. Меня спасла семья – ребенок, жена и другие вопросы. Плюс несколько дней был в постели с температурой.

Первый и второй трофей ЛЧ? Когда больший твой вклад, то это больше ценится. Хочется на поле выигрывать, а не в джинсах. Эмоций было много", – сказал Лунин в комментарии в комментарии пресс-службе УАФ.

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