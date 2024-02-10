Манчестер Сити принимает Эвертон в 24 туре АПЛ. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Эвертон на "Футбол 24", стартует в 14:30. В прямом эфире поединок покажет Setanta Sports. После победы над Брентфордом "горожане" почти вплотную приблизились к лидеру АПЛ – Ливерпулю. Команды разделяет два очка, правда, подопечные Гвардиолы еще имеют матч в запасе. Эвертон нашего Виталия Миколенко находится в зоне вылета несмотря на вырванное очко против Тоттенхэма. Украинец снова выходит в стартовом составе "ирисок", чтобы останавливать Холанда и Ко.

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Стартовый состав Ман Сити:

Your City squad! ?



XI | Ederson, Stones, Akanji, Dias (C), Ake, Rodrigo, Nunes, Foden, Alvarez, Doku, Haaland



SUBS | Ortega Moreno, Walker, Grealish, De Bruyne, Bernardo, Gvardiol, Bobb, Wright, Lewis#ManCity | @etihad pic.twitter.com/Dsw7d5sG9g — Manchester City (@ManCity) February 10, 2024

Стартовый состав Эвертона: