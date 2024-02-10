Манчестер Сити - Эвертон: онлайн-трансляция матча АПЛ - Миколенко выходит в основе останавливать Холанда
Манчестер Сити принимает Эвертон в 24 туре АПЛ. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".
Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Эвертон на "Футбол 24", стартует в 14:30. В прямом эфире поединок покажет Setanta Sports. После победы над Брентфордом "горожане" почти вплотную приблизились к лидеру АПЛ – Ливерпулю. Команды разделяет два очка, правда, подопечные Гвардиолы еще имеют матч в запасе. Эвертон нашего Виталия Миколенко находится в зоне вылета несмотря на вырванное очко против Тоттенхэма. Украинец снова выходит в стартовом составе "ирисок", чтобы останавливать Холанда и Ко.
Миколенко презентовал костюм из специальной коллекции для Эвертона – стильные фото
Стартовый состав Ман Сити:
Стартовый состав Эвертона: