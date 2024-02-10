Виталий Миколенко стал участником фотосессии, посвященной выпуску специальной коллекции классических костюмов от Marc Darcy для футбольного клуба Эвертон.

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Украинский защитник примерил два комплекта нарядов. Выбрать и приобрести наряды можно по ссылке.

Такой костюм обойдется болельщикам Эвертона в 250 фунтов (11 887 гривен).

А такой вариант будет стоить 266 фунтов (12 649 гривен).

Напомним, в текущем сезоне Миколенко провел за Эвертон 24 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Улучшить свою статистику украинец сможет уже сегодня – "ириски" на выезде сыграют с Манчестер Сити. Начало встречи в 14:30 по Киеву.

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