Дубль Ришарлисона в ворота бывших в видеообзоре матча Эвертон – Тоттенхэм – 2:2
20:20 - Читати українською
Эвертон сумел спастись от поражения в матче с Тоттенхэмом (2:2) в 23 туре АПЛ. Видео голов и обзор встречи смотрите на "Футбол 24".
30’ Джек Харрисон
90+4’ Джарред Брантуэйт
Ришарлисон 4’
Ришарлисон 41’
4’ Ришарлисон
30’ Джек Харрисон
41’ Ришарлисон
90+4’ Джарред Брантуэйт
Для "ирисок" матч начался с пропущенного гола на четвертой минуте. Равновесие удалось восстановить лишь к концу первого тайма. Впрочем, еще до перерыва Ришарлисон оформил дубль,забив своей бывшей команде. Эвертон добыл ничью в компенсированное время. Виталий Миколенко вышел в старте и сыграл все 90 минут.
Эвертон благодаря голу на 90+4 избежал поражения от Тоттенхэма – команда Миколенко покинула зону вылета
Эвертон сейчас находится на 18 месте с 19 баллами. Тоттенхэм расположился на пятой строчке с 44 очками.
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