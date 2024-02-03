Эвертон сумел спастись от поражения в матче с Тоттенхэмом (2:2) в 23 туре АПЛ. Видео голов и обзор встречи смотрите на "Футбол 24".

Для "ирисок" матч начался с пропущенного гола на четвертой минуте. Равновесие удалось восстановить лишь к концу первого тайма. Впрочем, еще до перерыва Ришарлисон оформил дубль,забив своей бывшей команде. Эвертон добыл ничью в компенсированное время. Виталий Миколенко вышел в старте и сыграл все 90 минут.

Эвертон благодаря голу на 90+4 избежал поражения от Тоттенхэма – команда Миколенко покинула зону вылета

Эвертон сейчас находится на 18 месте с 19 баллами. Тоттенхэм расположился на пятой строчке с 44 очками.