Манчестер Сіті – Евертон: онлайн-трансляція матчу АПЛ – Миколенко виходить в основі зупиняти Холанда
Манчестер Сіті приймає Евертон у 24 турі АПЛ. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".
Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Евертон на "Футбол 24", стартує о 14:30. У прямому етері поєдинок покаже Setanta Sports. Після перемоги над Брентфордом "містяни" майже впритул наблизились до лідера АПЛ – Ліверпуля. Команди розділяє два очки, щоправда, підопічні Гвардіоли ще мають матч у запасі. Евертон нашого Віталія Миколенка перебуває у зоні вильоту попри вирване очко проти Тоттенхема. Українець знову виходить у стартовому складі "ірисок", щоб зупиняти Холанда і Ко.
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Стартовий склад Ман Сіті:
Стартовий склад Евертона: