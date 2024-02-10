Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Евертон на "Футбол 24", стартує о 14:30. У прямому етері поєдинок покаже Setanta Sports. Після перемоги над Брентфордом "містяни" майже впритул наблизились до лідера АПЛ – Ліверпуля. Команди розділяє два очки, щоправда, підопічні Гвардіоли ще мають матч у запасі. Евертон нашого Віталія Миколенка перебуває у зоні вильоту попри вирване очко проти Тоттенхема. Українець знову виходить у стартовому складі "ірисок", щоб зупиняти Холанда і Ко.

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Стартовий склад Ман Сіті:

Your City squad! ?



XI | Ederson, Stones, Akanji, Dias (C), Ake, Rodrigo, Nunes, Foden, Alvarez, Doku, Haaland



SUBS | Ortega Moreno, Walker, Grealish, De Bruyne, Bernardo, Gvardiol, Bobb, Wright, Lewis#ManCity | @etihad pic.twitter.com/Dsw7d5sG9g — Manchester City (@ManCity) February 10, 2024

Стартовий склад Евертона: